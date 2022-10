Conte scatenato in conferenza: "Var? Per sbagliare devi essere davvero..."

LONDRA (Inghilterra) - Sabato (ore 16:00) il Tottenham di Antonio Conte farà visita al Bournemouth con l'obiettivo di tornare a vincere in Premier League dopo due sconfitte consecutive. Spurs reduci anche dalla beffa in Champions League dove il Var ha annullato quello che sarebbe stato il gol qualificazione agli ottavi nel match contro lo Sporting Lisbona, un episodio che ha portato l'espulsione dell'ex allenatore della Juventus: "Ho detto quello che ho detto e non ho cambiato idea. La decisione è stata sbagliata e ci ha danneggiato molto. È impossibile fare errori con il Var: hai uno schermo, hai il tempo, non si può sbagliare. Il Var è un grande aiuto per gli arbitri affinché possano prendere le decisioni migliori ma hanno iniziato a dare interpretazioni diverse - aggiunge - Quando sono a casa e guardo un'altra partita, appena vedo le immagini per me è facile decidere. E invece vedi gli arbitri prendere la decisione opposta e a quel punto ti chiedi: o io non conosco il calcio o forse stanno guardando altre immagini. Ti ritrovi a festeggiare salvo poi dover aspettare cinque minuti per una decisione del Var, così non è calcio, stoppi le emozioni di tutti, soprattutto dei calciatori. Se sbagli con il Var sei davvero...non dico quello che penso".