Senza Haaland ci pensa De Bruyne: il Manchester City sbanca Leicester

LEICESTER (Regno Unito) - Il capolavoro di De Bruyne messo a segno ad inizio ripresa consente al Manchester City di imporsi di misura al King Power Stadium contro il Leicester di Praet e Castagne e di portarsi provvisoriamente in testa alla classifica di Premier League con 29 punti raccolti in 12 partite, uno in più dell'Arsenal che ha però una gara in meno. Guardiola deve fare a meno di Haaland, ai box per un problema al piede, e si affida in attacco al giovane talento Julian Alvarez e sull'out mancino all'ex Juve ed Inter Cancelo. Il primo tempo è un monologo ospite, con il belga particolarmente attivo, tanto nelle vesti di uomo-assist, quanto con pericolose conclusioni dal limite neutralizzate da Ward. L'occasione più pericolosa, però, è dei padroni di casa, con Ederson costretto ad un super intervento sulla botta a colpo sicuro di Barnes al 24'. Per sbloccarla serve una giocata personale e si arriva così al 49', quando De Bruyne insacca direttamente su calcio di punizione con uno splendido destro a giro che s'insacca sotto l'incrocio dei pali. La traversa, invece, nega il pareggio immediato a Tielemans al 54'. Per Rodgers si tratta dell'ottavo ko stagionale in campionato: la zona retrocessione dista appena due punti, con il Leeds che ha però due gare in meno e Wolverhampton e Nottingham Forest una.