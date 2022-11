Cristiano Ronaldo non è più il re della palestra: battuto al Manchester United

MANCHESTER (Inghilterra) - Cristiano Ronaldo non è più ufficialmente il "Re della Palestra" a Carrington, quartier generale del Manchester United. L'ex Juventus era arrivato l'anno scorso a spingere 250 Kg alla leg press ma, stando al report del Daily News, un suo compagno di squadra lo ha superato. Il nuovo recordman è il brasiliano Casemiro (30 anni) che avrebbe spinto ben 300 Kg, una fonte al dichiarato al tabloid inglese: "Ronny è molto orgoglioso della sua forma fisica e di quanto siano muscolose le sue gambe, pochi avvicinano costantemente alla quantità e al peso che può caricare.Non è uno per la panca, Cristiano è un uomo di gamba, ma sembra che abbia incontrato Casemiro: non è il ragazzo più grande del mondo ma è forte come un bue e può spingere 300 kg con gli occhi chiusi".