Conte, un anno di Tottenham e il giudizio su Bentancur: "Ha solo un problema..."

LONDRA (Inghilterra) - Dopo la qualificazione agli ottavi di Champions con la conquista del primo posto nel girone allo scadere, il Tottenham si prepara per la Premier League. Alla vigilia della sfida contro il Liverpool parla Antonio Conte che in vista del difficile impegno fa il resoconto degli infortunati: "Posso confermare che Richarlison non è disponibile per la partita. Lo stesso per Romero, Bentancur sta molto meglio. Oggi ha partecipato alla sessione di allenamento. Così è stato per Kulusevski , oggi ha fatto metà allenamento con noi. Lucas Moura ha dolore al tendine. Oggi è stato davvero male e mi ha detto che era molto preoccupato. Son si sta operando. Alla fine dobbiamo essere contenti per la qualificazione alla Champions League e ora dobbiamo cercare di finire queste ultime tre partite nel miglior modo possibile". Un momento non semplice vista l'infermeria piena per il tecnico italiano che festeggia il suo primo anno sulla panchina degli Spurs e commenta con il giornalista: "Mi vedi più vecchio? Dopo un anno? Dobbiamo essere felici perché in un anno abbiamo fatto molti progressi. Finire la scorsa stagione in Champions League, quarto posto, e poi questa stagione qualificandoci agli ottavi nonostante molti infortuni importanti. Molte volte le persone dimenticano che ci sono squadre che possono permettere di perdere due, tre, quattro giocatori e altre squadre devono pagare molto quando si hanno questi grossi infortuni di giocatori importanti".