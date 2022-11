Premier League, l'Arsenal ringrazia Gabriel: Chelsea sconfitto 1-0

LONDRA (Inghilterra) - La domenica della 15ª giornata di Premier League si apre a Stamford Bridge con l'Arsenal che risponde al Manchester City vincendo il derby contro il Chelsea per 1-0. Decisivo il gol al 63' di Gabriel che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ha fatto partire un preciso tiro all'incrocio dei pali imparabile per Mendy. Per i Gunners 3 punti che li riportano in testa alla classifica a quota 34 punti (+2 sui Citizens), inoltre si tratta della seconda vittoria consecutiva e quinta nelle ultime 6. Per i Blues invece è il 2° ko consecutivo e la classifica adesso vede i ragazzi di Potter al 7° posto (21 punti).