Cristiano Ronaldo capitano, la rivelazione di Ten Hag sulla fascia a CR7

Cristiano Ronaldo ha indossato la fascia di capitano del Manchester United nella brutta sconfitta dei Red Devils sul campo dell'Aston Villa. A fine partita, come riporta il Sun, l'allenatore Ten Hag ha spiegato la sua decisione di affidare la fascia al portoghese rivelando che, per lui, CR7 sarebbe 'solo' la quarta scelta nella gerarchia dei capitani. Anche Casemiro, arrivato in estate a Manchester, sarebbe 'più capitano' di Ronaldo ma non parla perfettamente la lingua inglese. Ecco, infatti, la spiegazione di Ten Hag: “Harry Maguire, il nostro capitano del club, era in panchina. Poi c'è David de Gea che è un leader ma è un portiere ed è lontano da bordo campo. Poi c'è Casemiro che è un leader ma non parla un inglese perfetto, poi c'è Cristiano".