Mondiale: Son ce la fa, giocherà con una protezione per l'orbita oculare

TORINO - La paura è passata, ora è il tempo dei sorrisi e dell’ottimismo. Son Heung-Min, superstar del Tottenham e della Corea del Sud , ha fugato ogni residuo dubbio e confermato, attraverso i suoi profili social, che farà parte della spedizione in Qatar per la Coppa del Mondo nonostante si sia fratturato l’orbita dell’occhio in quattro punti la scorsa settimana. Son è già stato operato con successo e indosserà una maschera protettiva appositamente progettata durante il Mondiale . Il 30enne ha subito il terribile infortunio nel corso del primo tempo della vittoria degli Spurs in Champions League a casa del Marsiglia dopo essersi scontrato con il difensore francese Chancel Mbemba .

Corsa contro il tempo

A caldo, il timore era legato a un eventuale forfait in vista della kermesse qatarina. Così, per aumentare le chance di partecipazione dell’asso del Tottenham, l’intervento chirurgico è stato anticipato di qualche giorno. Ora, dopo aver ricevuto il via libera dai medici, Son ha confermato che sarà parte della rosa sudcoreana: «Ciao a tutti, volevo solo prendermi un momento per ringraziarvi tutti per i messaggi di supporto che ho ricevuto nell’ultima settimana. Ne ho letti così tanti e li ho davvero apprezzati. In un momento difficile hanno rappresentato un enorme incitamento e mi hanno regalato grandissima forza! Rappresentare il tuo Paese ai Mondiali è il sogno di ogni bambino che gioca a pallone: è stato anche il mio sogno, fin dall'infanzia più tenera. Non vedo l’ora di rappresentare il nostro bel Paese».

«La maschera? Uno scherzo»

Son ha aggiunto, in coreano, un messaggio per i fans che vivono nel suo Paese d'origine, riferendosi alle mascherine anti-Covid che sono state fatte indossare in Corea del Sud per contrastare la pandemia: «Considerando le maschere che tutti voi avete indossato con pazienza negli ultimi due anni, la mia mascherina per i Mondiali non sarà nulla. Sarà uno scherzo». La Corea del Sud inizierà la sua campagna nel Gruppo H contro l’Uruguay il 24 novembre prima di affrontare il Ghana quattro giorni dopo e il Portogallo il 2 dicembre.