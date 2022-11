Conte fuori dalla Carabao Cup, passa il Nottingham. Il City elimina il Chelsea

NOTTINGHAM (Inghilterra) - Eliminazione dalla Carabao Cup per il Tottenham di Antonio Conte che, tolta la qualificazione agli ottavi di Champions, continua a vivere un periodo non facile sulla panchina degli Spurs. Ko esterno per il tecnico italiano che cade sul campo del Nottingham Forest sotto i colpi di Lodi e Lingard. Nel finale non basta nemmeno la superioritò numerica al Tottenham che fallisce la qualificazione agli ottavi. Vola tra le migliori 16 invece il Manchester City che nel big match di serata supera per 2-0 il Chlesea con Mahrez e Alvarez.

Liverpool ok ai rigori, fuori l'Arsenal. Ogbonna tradisce il West Ham

Il Liverpool campione in carica ha bisogno dei rigori per eliminare il Derby, clamorosa eliminazione per l'Arsenal capolista in Premier, ma capace di subire un netto 3-1 in rimonta all'Emirates dal Brighton di De Zerbi. Sorride anche il Wolverhampton che supera di misura il Leeds per 1-0. Nelle altre gare serve la lotteria dagli undici metri anche al Newcastle che ha la meglio sul Crystal Palace e al Southampton con lo Sheffield Wednesday. Stessa storia per il West Ham che viene però tradita al 20° rigore della serata dall'ex Juventus Ogbonna che regala la qualificazione al Blackburn