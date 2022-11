Carabao Cup, poker del Manchester United all'Aston Villa

MANCHESTER (Inghilterra) - Il terzo round della Carabao Cup si conclude ad Old Trafford con il Manchester United (Cristiano Ronaldo non convocato) che rimonta due volte e poi batte 4-2 l'Aston Villa avanzano nella coppa. Dopo lo 0-0 del primo tempo le squadre hanno un inizio di ripresa scoppiettante: gol dell'Aston Villa al 48' con Watkins e pareggio 60" dopo di Martial. Il copione si ripropone quando al 61' l'autogol dell'ex Milan Dalot riporta in vantaggio gli ospiti e al 67' Rashford ristabilisce la parità sul 2-2. Al 78' arriva la giocata decisiva: rinvio sbagliato di Olsen, Garnacho intercetta, serve in mezzo all'area Bruno Fernandes che tira e, complice anche la deviazione in scivolata di Mings, porta in vantaggio i Red Devils. Nei minuti di recupero (91') McTominay realizza la rete del 4-2