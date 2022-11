Tottenham, la conferenza di Conte: il rinnovo, Paratici e la perdita di Ventrone

"Il mio contratto scade a giugno e penso che fino a quel momento il club deve fare le migliori valutazioni. Penso che tutti abbiamo bisogno di questo ed è importante per il resto della stagione. In questa situazione, secondo il mio parere, è importante che io senta di meritarmi il rinnovo". Lo ha dichiarato Antonio Conte in conferenza stampa sul suo futuro al Tottenham. Il tecnico degli Spurs ha parlato anche di Fabio Paratici, spiegando: "Ogni volta che parliamo, sono sempre buone conversazioni. L'obiettivo è uno solo, migliorare, dentro e fuori dal campo per poi trovare la soluzione migliore in ogni momento. Finora abbiamo lavorato solo con questo obiettivo per migliorare e trovare un buon modo per portare avanti questo club".