City ko al 98' contro il Brentford e l'Arsenal scappa a +5!

MANCHESTER (Inghilterra) - Fallisce il salto in vetta il Manchester City che nel 16° turno di Premier League cade con un clamoroso 2-1 allo scadere nello scontro casalingo contro il Brentford. Stecca l'ultimo match prima della sosta per i Mondiali, Guardiola sconfitto dalla formazione di Frank. Pomeriggio complesso per i Citizens che nella prima frazione, dopo 16', si trovano subito sotto per la rete di Toney. La reazione c'è e i Sky Blues reclamano anche due calci di rigore prima del pari, nel recupero, di Foden. Nella ripresa ci provano i padroni di casa, ma Haaland non punge, l'ingresso di Alvarez non sposta gli equilibri e prima del fischio finale arriva la beffa con la doppietta di Toney al 98' che condanna il tecnico catalano. Il City resta secondo a -5 dall'Arsenal capolista.

Manchester City-Brentford 1-2, tabellino e statistiche

Arsenal, doppietta di Odegaard per battere i Wolves e scappare via!

L'Arsenal non si fa pregare, sfrutta al massimo l'opportunità regalatagli dal Brentford e allunga sulle inseguitrici. I Gunners vincono per 2-0 sul campo del Wolverhampton ultimo in classifica, conquistano il 3° successo consecutivo e si portano a quota 37 punti a +5 sul Manchester City 2° e a +7 sul Newcastle 3°. Uomo partita il norvegese Martin Odegaard autore della doppietta decisiva: al 55' deve solo appoggiare da pochi passi sull'assist perfetto di Vieira e al 75' invece trafigge Jose Sa, dopo una carfambola nell'area, con un destro violento e preciso dall'altezza del dischetto. Per Odegaard si tratta del 5° e 6° gol in stagione che lo porta ad essere il miglior marcatore dei Gunners.

Wolverhampton-Arsenal 0-2, tabellino e statistiche

Vittorie importanti per Bournemouth, Leicester e Nottingham

Dopo 4 sconfitte consecutive il Bournemouth ritrova la vittoria e anche importante perché domina per 3-0 l'Everton e si allontana dalla zona calda della classifica salendo al 13° posto (16 punti), stesso discorso per il Leicester che conquista la quarta vittoria nelle ultime 5 partite vincendo sul campo del West Ham per 2-0 portandosi al 12° posto (17 punti). Il successo più importante nella zona bassa della classifica arriva dal Nottingham che batte in casa 1-0 il Crystal Palace (gol al 54' di Gibbs-White) e sale al 18° a quota 13 punti a -1 dalla zona salvezza occupata dalla coppia Everton-West Ham.

Premier League, la classifica