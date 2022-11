Tuttosport porta bene: rimonta Tottenham con la doppietta di Bentancur

«Più libero in zona gol»

L’aveva raccontato a Tuttosport: «Conte mi ha chiesto di essere meno timido anche al momento del tiro, di spingermi in zona gol più spesso. lo sto facendo e le cose stanno andando benone». Oggi è arrivata l’ulteriore conferma. El Uru, con due reti in due minuti, ha mandato al tappeto la squadra del Nord dell’Inghilterra dove gioca l’azzurro Wilfried Gnonto. La rete del 3-3 è arrivata con un gran tiro dai limiti dell’area, mentre quella del sorpasso s’è materializzata con un tocco sotto misura su assist di uno scatenato Dejan Kulusevski. Insomma, Bentancur ha dato l'addio nel modo migliore al Tottenham e nelle prossime ore potrà partire, felice e carico a mille, per unirsi ai suoi compagni dell'Uruguay e difendere i colori della Celeste nella Coppa del mondo in Qatar. Tangibile la gioia del centrocampista ex Boca Juniors e Juventus al rientro negli spogliatoi, esternata con un "vamos" liberatorio. Alla prossima doppietta, però, ci aspettiamo quantomeno un: "Gracias, Tuttosport!"