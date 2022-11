Conte e l'Italia fuori dai Mondiali: "Ecco per chi tifo"

LONDRA (Regno Unito) - "Penso che l'Inghilterra sia una delle squadre più forti al mondo e una delle candidate a vincere un importante evento (l'allusione, ovviamente, è riferita ai Mondiali in programma in Qatar, ndr)". Al termine del rocambolesco successo ottenuto per 4-3 in rimonta sul Leeds, grazie alla doppietta di Rodrigo Bentancur (l'ultimo su assist di Kulusevski) nel finale, il tecnico del Tottenham Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa: "L'Italia non sarà al Mondiale, pertanto sarò un tifoso dell'Inghilterra", aggiunge scherzando.