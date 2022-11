Ronaldo-United, se mi lasci ti cancello: gigantografia rimossa da Old Trafford

MANCHESTER (Regno Unito) - L'intervista con cui Cristiano Ronaldo ha di fatto rotto con il Manchester United continua a lasciare strascichi: così, il club inglese ha deciso di rimuovere un'enorme gigantografia - posta sulla facciata dell'Old Trafford soltanto lo scorso 4 novembre - che celebrava tutti gli storici numeri sette dei Red Devils, da Cantona e Beckham a Robson ed Ella Toone (della squadra femminile), passando proprio per il fuoriclasse lusitano ex Juventus.

Cristiano Ronaldo, la gigantografia e il video dello United

La campagna era stata lanciata insieme ad un cortometraggio di otto minuti, durante i quali intervenivano i 5 protagonisti della gigantografia, tra cui proprio Cristiano Ronaldo, che nel video afferma: "Il numero '7' è mitico in questa squadra e indossarlo per la prima volta è qualcosa che non si dimentica mai". In attesa, quindi, dell'uscita completa dell'intervista di CR7 all'amico Morgan a 'Talk Sport', la dirigenza dei Red Devils ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro, non solo al diretto interessato, ma anche a tifosi ed ambiente, rimuovendo la sua immagine dalla propria 'casa'.