Caso Cristiano Ronaldo, il Manchester United risponde con un comunicato ufficiale!

Dopo l'uscita dell' ultima parte dell'intervista di Cristiano Ronaldo , la risposta del Manchester United non si è fatta attendere. Il club di Premier League ha infatto comunicato attraverso il sito web ufficiale e attraverso i propri profili sui social network che ha avviato procedimenti disciplinari nei confronti dell'attaccante portoghese ex Juventus.

Ronaldo, il comunicato del Manchester United

"Questa mattina il Manchester United ha avviato le misure appropriate in risposta alla recente intervista ai media di Cristiano Ronaldo. Non faremo ulteriori commenti fino a quando questo processo non raggiungerà la sua conclusione". Con questo breve e conciso comunicato pubblicato sul sito ufficiale, i Red Devils hanno risposto a Ronaldo dopo la clamorosa intervista dei giorni scorsi.