"Manchester United in vendita: i Glazer hanno deciso di lasciare il club"

I Glazer vendono lo United? I possibili scenari

Nel giorno in cui è arrivata l'ufficialità sulla separazione con Cristiano Ronaldo, una nuova bomba sconvolge l'ambiente Red Devils: i Glazer, ad ogni modo, è da tempo oggetto della contestazione dei tifosi ("Love United, hate Glazer" è uno dei motti degli ultras), che le rimprovera l'inesorabile declino della squadra - che non vince il titolo in Premier dal 2013 - dall'addio di Alex Ferguson in poi. La famiglia statunitense acquistò il Manchester United nel 2005 per oltre 910 milioni di euro: secondo Sky Sports Uk, un'opzione al vaglio sarebbe quella di non privarsi del 100% delle quote della società - il cui valore ammonterebbe a circa 2,5 miliardi di euro - e di utilizzare una parte del ricavo per la riqualificazione dell'Old Trafford. Sui possibili successori, impazza il toto-nome: i riflettori sarebbero al momento puntati su Jim Ratcliff, che non ha mai nascosto il proprio amore incondizionato per il club, con il consorzio Red Knights, un consorzio guidato dall'ex dirigente dello United Lord O'Neill, in seconda fila.