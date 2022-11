Ronaldo, multa e squalifica per "condotta violenta": cosa è successo

LONDRA (Inghilterra) - A poche ore dall'esordio nel Mondiale con il suo Portogallo Cristiano Ronaldo si è visto comminare 2 turni di squalifica in Premier League (con multa di 50mila sterline) per un episodio accaduto nel corso della passata stagione a Goodison Park, in occasione del match tra Everton e Manchester United. La FA ha infatti sanzionato l'ex Juve per aver fatto cadere e aver rotto il telefono di un giovane tifoso (Jacob Harding) dei Toffees mentre usciva dal campo zoppicante. La Federcalcio inglese ha quindi squalificato Ronaldo per "condotta impropria e violenta". Libero dal contratto che lo legava al Manchester United, nel caso a gennaio dovesse restare in Premier League, CR7 sarebbe costretto a saltare le prime due partite con la nuova squadra.