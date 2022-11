Il Manchester United dimentica presto Ronaldo: il post per Bruno Fernandes e Dalot

MANCHESTER (Inghilterra) - È il giorno del debutto del Portogallo di Cristiano Ronaldo ai Mondiali in Qatar 2022 (alle 17 il calcio d'inizio della sfida contro il Ghana) intanto dall'Inghilterra il Manchester United ha voluto rimarcare come abbia voltato pagina, dimenticando il portoghese ex Juventus. Infatti i Red Devils, come da prassi per ogni squadra che ha giocatori impegnati in Qatar, ha pubblicato sui canali social un'immagine con i giocatori portoghesi per augurare loro buona fortuna (Best of Luck) per l'inizio del Mondiale: nella foto appaiono Bruno Fernandes e Diogo Dalot.