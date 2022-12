Ten Hag: “Cristiano Ronaldo è il passato, io penso al futuro"

CADICE (Spagna) - Dal ritiro spagnolo del Manchester United l'allenatore Erik Ten Hag è tornato a parlare della questione Cristiano Ronaldo mettendoci un punto. Così l'allenatore dei Red Devils alle prime dichiarazioni dal giorno della risoluzione del contratto del portoghese: "Cristiano Ronaldo non è più un giocatore del Manchester United, è il passato, noi dobbiamo guardare avanti, noi pensiamo al futuro. Servono le personalità giuste nello spogliatoio, non per vincere una partita, ma per vincere trofei".