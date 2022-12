Arsenal, un Natale diverso: piantando un albero!

TORINO - Entra a far parte della Foresta dell’Arsenal. Con questo invito, i Gunners presentano la loro iniziativa per un natale equo e solidale. Il club inglese, dal primato in Premier passa alle buone azioni: chiedendo ai tifosi di ottenere il loro "pezzo di Africa" a Bore, in Kenya. Si tratta dell’Arsenal Forest concepito la scorsa stagione per compensare le emissioni di carbonio, collaborando con CarbonLink, un'organizzazione di riforestazione senza scopo di lucro specializzata nell'aiutare le comunità in Kenya attraverso la piantumazione di alberi sostitutivi del consumo. E’ stato calcolato che occorre piantare 12.500 alberi per garantire che il programma arrivi a essere “carbon neutral”. I sostenitori della squadra londinese hanno aderito al programma per far crescere la foresta dell'Arsenal, acquistando alberi per 1 sterlina ciascuno (minimo 25) e ricevendo un certificato e le coordinate esatte di dove si trovano i loro alberi. In tutto sono stati piantati oltre 19.500 alberi, i primi ora raggiungono quasi i 2 metri di altezza. La dimensione complessiva della foresta è attualmente l'equivalente di 11 campi dell'Emirates Stadium...