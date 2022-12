Conte: "Kane? Io i rigori non li sbagliavo mai, ecco perché" VIDEO

LONDRA (Inghilterra) - Lunedì 26 dicembre, in occasione del boxing day di Premier League, il Tottenham farà visita al Brentford per cercare la seconda vittoria consecutiva. Riflettori puntati sul capitano degli Spurs Harry Kane soprattutto dopo l'amara delusione ai recenti Mondiali durante i quali ha fallito il 2° rigore per regalare il pareggio all'Inghilterra contro la Francia ai quarti di finale, condannando così i Tre Leoni all'eliminazione. Proprio sul giocatore inglese si è espresso Antonio Conte in conferenza, sdrammatizzando l'errore: "Non ho subbi su Kane, perché stiamo parlando di un calciatore di livello mondiale, ma allo stesso tempo sappiamo che il calcio è fatto così. Puoi avere momenti incredibilmente belli ma puoi avere anche momenti in cui sei deluso perché hai sbagliato un rigore, in questo caso il secondo visto che il primo lo aveva segnato - aggiunge - Quando io ero un giocatore non sbagliavo mai i rigori...ma solo perché non li calciavo mai, ero davvero disastroso dal dischetto! (sorridendo, ndR). Con i rigori persi persi i Mondiali del 1994 contro il Brasile. Penso che momenti come questi quando li vivi al momento sei molto deluso e all'inizio anche un po' triste ma poi uno sa che deve andare avanti e il calcio ti dà altre chanche per godertele".