Kulusevski vince il Pallone d'Oro svedese: battuto anche Ibrahimovic per record di età

LONDRA (Inghilterra) - Il giocatore del Tottenham Dejan Kulusevski , all'età di 22 anni, è diventato il giocatore più giovane a vincere il Guldbollen (Pallone d'oro svedese assegnato al miglior attaccante dell'anno solare) di Aftonbladet dai tempi di Tomas Brolin nel 1990 (21 anni). Kulusevski ha lasciato la Juventus per gli Spurs a gennaio e da allora ha segnato 6 gol e 13 assist in 28 partite di Premier League.

Le parole di Kulusevski

Queste le parole dopo la vittoria del premio: "L'intero anno è stato assolutamente fantastico. Al Tottenham mi è sembrato di rinascere, di ritrovare la fame. Sento che sto migliorando ogni giorno e mi diverto moltissimo quando gioco. Penso di poter fare molto meglio, sono sulla strada giusta. Mi sento come se stessi imparando cose nuove ogni giorno. Sto migliorando molto e sto sviluppando la mia comprensione del gioco. Mi sento davvero bene in questo momento, ma voglio di più. Questo premio è qualcosa per cui sei grato, ma il giorno dopo si torna ad allenarsi". Zlatan Ibrahimovic è il re indiscusso del premio, vinto ben 12 volte. La prima fu nel 2005, ma a 24 anni: due in più di Kulusevski.