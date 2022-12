Haaland da record, il City piega il Leeds: Guardiola a -5 dalla vetta

LEEDS (Inghilterra) - Si chiude il 17° turno di Premier League con il Manchester City che passa sul campo del Leeds per 3-1, riprendendosi il secondo posto in classifica e rispondendo alla vittoria della capolista Arsenal. Per i Citizens di Guardiola riparte bene il cammino in campionato dopo la sosta per i Mondiali in Qatar con la rete del vantaggio che arriva nel recupero della prima frazione, grazie a Rodri, prima dell'inizio dell'Haaland show con un nuovo record stracciato. Doppietta su doppio assist di Grealish e il norvegese diventa il giocatore più veloce a segnare 20 gol in Premier League, in sole 14 presenze. Inutile la reazione finale dei ragazzi di Marsch che accorciano troppo tardi le distanze con la zona salvezza che resta una grande insidia.