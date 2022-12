Eva Carneiro, il Chelsea e il futuro dopo la cacciata di Mourinho: "Venga!"

LONDRA (Inghilterra) - "Un ultimo ballo", è questa la richiesta social avanzata dal Chelsea alla ex responsabile dell'area medica del club dal 2009 al 2015, Eva Carneiro. La dottoressa portoghese che era stata cacciata per discordie con l'allora allenatore Mourinho, ha ricevuto la proposta attraverso un tweet da parte del profilo ufficiale della squadra londinese e non ha esitato a rispondere, ammiccando con un: "Venga!". Un messaggio positivo a dire "avanti", "che si faccia" un ultimo ballo nello staff dei Blues per Eva Carneiro, allontanata dallo Special One ma pronta a tornare a Stamford Bridge.