Klopp e il paragone tra Nuñez e Lewandowski: "Sbagliava i gol e io mi arricchivo..."

Il passaggio di Darwin Nunez al Liverpool è stato uno dei trasferimenti più importanti dell'ultimo calciomercato estivo. L'attaccante dei Reds ha realizzato 9 gol in stagione ma è spesso criticato in Inghilterra per aver sprecato tantissime occasioni da rete. In difesa dell'uruguaiano è arrivato il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp che, facendo anche un paragone con Lewandowski, ha dichiarato: "Ci sono molte somiglianze ad essere onesti con Lewandowski. Anche lui ha vissuto la stessa storia".