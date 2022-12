Liverpool, doppio regalo di Faes: Leicester battuto 2-1

LIVERPOOL (Inghilterra) - La 18ª giornata della Premier League si apre con il 4° successo consecutivo del Liverpool che tra le mura di Anfield batte per 2-1 il Leicester. Foxes subito in vantaggio dopo 4 minuti con Kiernan Dewsbury-Hal autore di un gol meraviglioso in solitaria. La svolta per i Red arriva sul finire del primo tempo ed il protagonista è stato il difensore del Leicester Wout Faes: auto-gol al 38' e auto-gol nel recupero per il 2-1 Liverpool. Nella ripresa i ragazzi di Klop mancano diverse occasioni per chiudere la contesa ma alla fine arrivano i 3 punti.