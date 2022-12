Rashford gol ed il Manchester United sorpassa Conte: battuti i Wolves

WOLVERHAMPTON (Inghilterra) - Sabato della 18ª giornata di Premier League che si apre con il successo di misura del Manchester United sul campo del Wolverhampton per 1-0. Partita con poche emozioni dove sono i padroni di casa ad avere l'occasione più importante al 59' quando solo un super intervento di De Gea evita il gol su punizione a Neves. Nel secondo tempo gli ospiti però prendono il sopravvento e al 77' Marcus Rashford va a segno: azione personale resistendo a diversi contrasti per punire da pochi passi Jose Sa per l'1-0. Rashford che avrebbe anche realizzato la doppietta ma il silent check glielo ha annullato per tocco di mano nel tap-in decisivo su respinta del portiere. De Gea torna protagonista al 94' con una super parata su colpo di testa di Raul per salvare la vittoria. I Red Devils allungano a 3 la striscia di vittorie consecutive (quarta nelle ultime 5) e superano il Tottenham di Antonio Conte al 4° posto a quota 32 punti.