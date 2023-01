Conte ko, Tonfo Tottenham in casa contro l’Aston Villa

Il Tottenham non riesce a rialzare la testa. Dopo il pareggio esterno contro il Brentford, la squadra di Antonio Conte perde 0-2 in casa con l’Aston Villa. Gli Spurs chiudono il primo tempo sul punteggio di 0-0 e nelle fasi iniziali della seconda frazione di gara subiscono il gol di Buendia, che al 50’ sfrutta l’assist di Watkins e insacca alle spalle di Lloris. Nei minuti successivi la squadra di Conte cerca inutilmente la via della rete e viene colpita nuovamente dagli avversari: al 73’ Douglas Luiz segna il gol del 2-0 finale per gli ospiti.