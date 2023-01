Haaland horror, entrata violentissima senza rosso: polemiche in Premier FOTO VIDEO

Il Manchester City, nonostante il gol del solito Haaland, non è riuscito a tenere il passo dell'Arsenal nel match casalingo contro l'Everton terminato 1-1. La gara dell'Etihad Stadium è stata particolarmente dura per la squadra di Guardiola, con l'attaccante norvegese che prima ha messo a segno la sua 22ª rete in 16 partite di Premier League e poi si è reso protagonista di un episodio che ha fatto discutere.