Il Chelsea frena con il Nottingham Forest: Aurier risponde a Sterling

NOTTINGHAM (Inghilterra) - Al City Ground si chiude il 18° turno di Premier League con il pareggio tra Nottingham Forest e Chelsea. Un punto a testa per Cooper e Potter all'inizio di questo 2023 con i Reds che salgono a quota 14 al 18° posto e i Blues che agganciano il Fulham 7° con 25 punti. Partono forti i padroni di casa che impegnano subito Kepa nel giro di un minuto. La risposta ospite arriva al quarto d'ora ed è vincente grazie a Sterling che torna al gol in campionato dopo 4 mesi. La partita sembra in discesa per Koulibaly e compagni, ma nella ripresa si spegne la luce e il Nottingham esce fuori. Prima Gibbs-White centra una traversa con la palla che rimbalza davanti alla linea di porta, poi è Aurier a rimettere tutto in pari: corner e girata in rete per il primo gol in campionato per il terzino francese. Questa volta la reazione dei Blues non arriva, gli uomini di Cooper si accontentano del pari e al fischio finale è 1-1.