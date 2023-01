Premier League, Mahrez fa volare il City: Chelsea ko

LONDRA - Il Manchester City torna alla vittoria e approfitta del pari interno dell'Arsenal per portarsi a -5 proprio dai Gunners capolisti. Ennesimo stop del Chelsea che non riesce ad uscire dalla crisi dopo aver ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque gare. Gara equilibrata nel primo tempo, passato alla cronaca soprattutto per il doppio infortunio in casa dei Blues con i ko di Sterling, dopo appena 5 minuti, e di Pulisic sostituiti rispettivamente da Aubameyang e Chukwuemeka che colpirà un palo nel finale di primo tempo. La ripresa si apre invece con un altro palo ma questa volta degli ospiti, colpito da Ake. Dopo un'occasione di Thiago Silva si sblocca la gara: decisivo l'assist di Grealish, entrato solo tre minuti prima, per Mahrez che si fa trovare pronto sotto porta. Nell'ultima mezz'ora succede poco con il Chelsea che prova a trovare la via del pari ma senza successo.