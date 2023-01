Vialli, il ricordo commosso di Guardiola: "Era unico, voglio ringraziare Mancini"

MANCHESTER (Inghilterra) - Il Manchester City avanza al 4° turno dell'FA Cup dopo il netto successo per 4-0 contro il Chelsea, nel post-partita Pep Guardiola ha voluto ricordare Gianluca Vialli. Prima della partita le squadre hanno rispettato un minuto di silenzio con i Blues che hanno vestito il numero 9 in onore del loro ex giocatore ed allenatore, queste le parole d Guardiola in conferenza stampa: "Difficile trovare una persona più carismatica. A nome del City, mando un grosso abbraccio alla moglie e alle figlie. Ti fa capire come la vita sia il lancio di una moneta, che non sai mai cosa farà uscire. Voglio ringraziare la federcalcio italiana e soprattutto Roberto Mancini, per averlo coinvolto con la Nazionale negli ultimi anni. So quanto lo faceva sentire vivo, quanto essere parte della squadra che ha vinto l’Europeo l’aveva fatto sentire ancora parte di qualcosa di importante. Aveva un carisma davvero unico, ed è impossibile trovare qualcuno che quando parla di lui, come sto facendo io, non lo sottolinei”."