Vialli, Terry in lacrime: il messaggio da brividi sui social

Grande commozione per John Terry oggi pomeriggio a Stamford Bridge. L'ex capitano del Chelsea si è recato allo stadio dei Blues per rendere omaggio a Gianluca Vialli e ha condiviso sui social network una foto che lo ritrae decisamente commosso per la scomparsa del suo vecchio allenatore. "Riposa in pace Luca. Sarai ricordato per sempre e io ti sarò sempre così grato per aver creduto in me e avermi fatto debuttare" ha scritto l'ex difensore.