Zakaria mani in faccia e infortunio, Joao Felix espulso: incubo Chelsea

Chelsea: Zakaria ko, rosso a Joao Felix

L'ex Juve Zakaria, infatti, si procura un brutto infortunio muscolare lasciando il campo a Jorginho mentre si mette le mani in faccia per il dolore. Joao Felix, invece, arrivato pochi giorni fa dall'Atletico Madrid, "bagna" il suo esordio con i Blues con un'espulsione. Serata amara, dunque, per il gioiello portoghese e per il Chelsea di Potter che incassa la settima sconfitta in campionato, la seconda consecutiva dopo il ko di misura contro il Manchester City. Quarto successo di fila, invece, per il Fulham che supera in classifica il Liverpool di Klopp e si porta a -2 dal quinto posto occupato dal Tottenham di Conte.

Fulham-Chelsea 2-1: tabellino e statistiche