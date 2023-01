Seconda vittoria in tre gare per il nuovo Aston Villa di Emery, che apre la 20esima giornata superando 2-1 il Leeds. Dopo tre giri di lancette la sblocca Bailey, al 64' il raddoppio di Buendia, poi Bamford prova a riaprirla all'83' ma i Villains resistono e portano a casa tre punti che valgono l'aggancio al Chelsea a quota 25. In classifica Arsenal a quota 44, City a 39, poi la coppia United e Newcastle a 35.