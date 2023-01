Rashford decide il derby di Manchester: Ten Hag a -1 da Guardiola

Il Manchester United trionfa nel derby contro il City. La squadra di Ten Hag nel match valevole per la 18ª giornata di Premier League si impone sui Citizens rimontando con il risultato di 2-1. Nella prima frazione della gara non c’è una squadra che prevale sull’altra: il match è equilibrato anche se i Red Devils vanno più vicini al gol con Bruno Fernandes e Rashford. A sbloccare il match ci pensa Grealish con un colpo di testa da due passi al 61’ su assist del solito De Bruyne. Al 79’ arriva il pareggio della squadra di Ten Hag con Bruno Fernandes e all’82’ Rashford, al quarto gol consecutivo in campionato, completa la rimonta e porta il risultato sul 2-1 finale. I Red Devils si portano così a -1 dai concittadini e a -6 dalla vetta occupata momentaneamente dall’Arsenal, che affronterà il Tottenham di Conte.