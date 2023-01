De Zerbi batte e supera Klopp: March e Welbeck decidono Brighton-Liverpool

Roberto De Zerbi continua a volare e batte anche Jurgen Klopp. Nella gara valevole per la 18ª giornata di Premier League il suo Brighton si è imposto nettamente con il risultato di 3-0 sul Liverpool, che adesso è addirittura 8º in classifica, superato proprio dai Seagulls. Una partita a senso unico in cui i Reds sono riusciti a chiudere il primo tempo sullo 0-0, ma che nel secondo tempo ha visto concretizzarsi la maggior mole di gioco del Brighton con la doppietta di March realizzata in meno di 10’ (47’ e 53’) e con il gol di Welbeck all'82'. Secondo successo consecutivo per De Zerbi che sale a 30 punti, arrivando a -3 dal Tottenham di Conte.