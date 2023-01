Premier, l'assurdo gesto violento di un tifoso del Tottenham: un calcio a Ramsdale!

LONDRA (INGHILTERRA) - Grande tensione al termine del Derby del Nord di Londra tra Tottenham e Arsenal . In campo è finita 2-0 per i Gunners grazie all'autorete di Lloris e al gol di Odegaard . Un successo che proietta la formazione di Arteta a +8 dal Manchester City, sconfitto in questo turno per 2-1 dai cugini dello United, e che spinge gli Spurs di Antonio Conte a cinque lunghezze di distanza dalla zona Champions League. Al triplice fischio il caos: prima c'è stato un battibecco tra Richarlison e Ramsdale , poi un tifoso del Tottenham si è spinto fino a bordocampo e ha rifilato un calcio all'estremo difensore dell'Arsenal. Mentre Zinchenko e Arteta cercavano di portar via il portiere, si è creato un vero e proprio parapiglia, con un capannello formato dai calciatori di entrambe le squadre nella zona del fattaccio.

Le dichiarazioni di Ramsdale e della PFA

Interrogato su quanto accaduto, Ramsdale ha spiegato: "I tifosi degli Spurs mi hanno insultato per tutto il secondo tempo. Ho risposto per un po', poi un fan ha provato a saltare e mi ha dato un piccolo calcio sulla schiena. Questo è quello che è successo ed è un peccato perché alla fine è solo una partita di calcio". Poi ha aggiunto: "Entrambi i gruppi di giocatori hanno cercato di portarmi via e per fortuna non è successo nulla di grave. È una vicenda amara ma sono sicuro che ci divertiremo quando torneremo nello spogliatoio". Una nota della PFA dopo la partita ha condannato l'incidente: "La violenza nei confronti dei giocatori è del tutto inaccettabile. Questi tipi di incidenti si verificano troppo spesso. I giocatori hanno il diritto di essere al sicuro sul posto di lavoro. Quando un giocatore viene attaccato, ci aspettiamo che le leggi e i regolamenti in vigore per proteggerlo vengano applicati correttamente. Come sindacato dei giocatori, trattiamo questo come un problema prioritario. Continueremo a lavorare con le autorità per chiedere che i giocatori e lo staff siano protetti meglio sul posto di lavoro".