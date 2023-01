“Rinnovo Conte, i dubbi del Tottenham: spuntano già i nomi per il post”

Traballa la panchina di Antonio Conte. La permanenza del tecnico salentino al Tottenham è tutt'altro che certa, anzi nelle ultime ore si susseguono le voci di un suo possibile addio. Arrivato agli Spurs a novembre 2021, l'ex Juve e Inter al primo anno è riuscito a conquistare uno straordinario quarto posto che ha garantito al club la partecipazione alla Champions League. In questa annata, però, il Tottenham non sta riuscendo a replicare quanto di buono fatto la scorsa stagione e gli ultimi risultati negativi alimentano un possibile addio di Conte, il cui contratto scadrà in estate ma prevede l'opzione per il rinnovo per una stagione. Rinnovo che, al momento, sembra però lontano. Se da una parte il tecnico chiede chiarezza riguardo obiettivi e mercato, l'attuale distanza di cinque punti in classifica dal Manchester United, quarto, non invita all'ottimismo. E giovedì sera gli Spurs fanno visita al Manchester City.