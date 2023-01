Guardiola sfida Conte: "De Bruyne ci sarà. Su Haaland..."

Nel giorno del suo 52° compleanno Pep Guardiola ha risposto alle domande dei giornalisti nella classica conferenza stampa alla vigilia del match contro il Tottenham di Antonio Conte . “ De Bruyne in settimana non si è allenato per un problema personale ma ora è tornato ed è a disposizione. Stones e Dias sono tornati nelle ultime due sessioni di allenamento, ci sono”.

Guardiola: "Dobbiamo migliorare la creatività di gioco"

Sulla sconfitta nel derby contro il Manchester United, Guardiola ha dichiarato: “Ormai è andata, già due minuti dopo la partita nello spogliatoio stavo parlando ai ragazzi della prossima gara contro il Tottenham. Sono sempre stati un avversario difficile per via della loro qualità, e quest’anno non è un’eccezione”. Sulle difficoltà del City nelle ultime due gare in fase realizzativa Pep risponde: “Il motivo è stato che la creatività del gioco non è stata di livello come al solito, abbiamo faticato a mettere in difficoltà le difese avversarie”. Sullo stato di forma di Haaland, Guardiola ha dichiarato: “Abbiamo sempre giocato molto bene con lui. Per giocare ancora meglio dobbiamo fargli arrivare più palloni possibili”.