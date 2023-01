Conte, la frustrazione al Tottenham e il paragone con Juventus e Inter

LONDRA (Inghilterra) - Il Tottenham di Antonio Conte è uscito sconfitto dal campo del Manchester City per 4-2 dopo aver giocato un ottimo primo tempo nel recupero della 7ª giornata di Premier League. Nella conferenza stampa l'ex allenatore della Juventus ha analizzato la sua situazione facendo chiarezza tra vita personale e lavoro: "Penso che dobbiamo cercare di capire che stiamo parlando di due situazioni diverse. Sicuramente sotto l'aspetto personale è una stagione difficile per quello che è successo (con la scomparsa dei suoi amici) ma ora questa situazione non è importante. Questa situazione è la mia situazione personale e poi sarà il momento di prendere la decisione giusta per me, per il futuro, per la mia famiglia, ma questa situazione non incide sul lavoro e non incide sulla squadra. Sono davvero concentrato. Su questo aspetto sono un animale perché sono molto concentrato".