Liverpool-Chelsea, non serve neanche Mudryk: supersfida senza vincitori

LIVERPOOL (Regno Unito) - Termina a reti bianche il big match di Premier League tra Liverpool e Chelsea, con le squadre che restano appaiate in classifica a quota 29 punti (ma i Reds hanno una gara in meno). Klopp, costretto a rinunciare ad Arthur, Luis Diaz, Diogo Jota, Firmino e Van Dijk, si affida agli ex Roma Alisson e Salah. Ancor più lunga la lista degli assenti di Potter (Zakaria, Broja, Chilwell, Fofana, James, Kanté, Mendy, Pulisic e Sterling, più Joao Felix squalificato), che lancia le vecchie conoscenze della Serie A Thiago Silva e Jorginho, ma non inserisce nell'undici titolare né Koulibaly, né Aubameyang (dentro all'82' insieme ad Azpilicueta, alla 500ª in maglia Blues), né il neo-acquisto Mudryk. Si parte fortissimo ad Anfield, con Oliver - l'arbitro del famoso quarto di Champions Real Madrid-Juventus 0-3 fino al discusso rigore segnato a tempo scaduto da Cristiano Ronaldo - che annulla per fuorigioco il vantaggio ospite firmato da Havertz dopo il palo colpito da Thiago Silva al 5'. Una manciata di secondi più tardi, poi, Salah manda in porta Gakpo, che si divora l'1-0 con un tiraccio a pochi metri da Kepa. Il primo tempo non offre un grande spettacolo - ad eccezione di una grande parata di Alisson su Badiashile al 32', mentre aumenta l'intensità nel corso della ripresa, con Ziyech al 60' - cinque minuti dopo l'ingresso di Mudryk - che risponde al tentativo di Keita (49'). Proprio l'ucraino si prende la scena al 64' con una splendida serpentina e una conclusione che lambisce il palo e al 66' con un altro dribbling secco su cui Milner - sostituito di lì a poco da Alexander-Arnold - spende un giallo. Ci riprova il marocchino, seguono le chance non sfruttate da Nunez a 14' dal termine, dal neo-entrato terzino inglese all'83' e da Chukwuemeka al 92': entrambe cercano con coraggio il gol-vittoria, esponendosi a pericolosi contropiedi, ma il risultato resta congelato sullo 0-0 fino al triplice fischio dell'arbitro.