Haaland infinito: quarta tripletta in 19 partite di Premier League! Superata una leggenda del calcio

È un Erling Haaland davvero incontenibile. Il bomber norvegese sta distruggendo qualsiasi record e continua a segnare senza sosta. L'ex Borussia Dortmund, con la tripletta siglata contro il Wolverhampton sale a quota 31 gol in 26 gare stagionali, 25 in 19 partite di Premier League. Ad appena metà campionato, Haaland ha già superato gli ultimi quattro capocannonieri del campionato inglese. Aubameyang, Mane e Salah, nella stagione 2018-19, si erano fermati a 22 reti, una in meno di Vardy, Kane e la coppia Salah-Son, laureatisi bomber della Premier League nei tre anni successivi. Il 22enne norvegese sta sgretolando ogni tipo di record e la sua prolificità lascia davvero senza parole.

Haaland nella storia della Premier League: che numeri!

Per la quarta volta da quando veste la casacca dei Citizens si porta il pallone a casa, agganciando in questa speciale classifica Harry Kane e mettendo nel mirino Alan Shearer, a quota 5 triplette in una singola stagione. Ma non è finita qui, perché mai nessuno prima di lui vi era riuscito così presto. Il gigante di Leeds, infatti, supera in questo speciale primato una vera e propria leggenda della Premier League, Ruud van Nistelrooy, che vi riuscì dopo 65 gare, facendo dunque meglio di Luis Suarez (81), Alan Shearer (86) e Robbie Fowler (89).