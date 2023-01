Premier League, Haaland show: tris City. L'Arsenal vola, United ko al 90'

Non ci sono più aggettivi per descrivere Erling Haaland. Il bomber norvegese ex Borussia Dortmund sigla la sua quarta tripletta stagionale, undicesima marcatura multipla, mettendo il suo nome a caratteri cubitali sul successo per 3-0 del Manchester City contro il Wolverhampton. La partita si sblocca al 40' sul solito asse De Bruyne-Haaland: il belga mette al centro un pallone delizioso, il norvegese da due passi non sbaglia, trafigge Jose Sa e fa 1-0 per i Citizens. Lopetegui opera un triplo cambio a inizio ripresa, ma al 49' è ancora l'ex Borussia Dortmund a colpire, stavolta dal dischetto. Passano appena 6' e il bomber norvegese, sfruttando anche una papera dell'estremo difensore avversario, firma il tris mettendo in ghiaccio risultato e partita. 31° gol stagionale in 26 partite, 25° in 19 gare di Premier League: numeri davvero incredibili. Il Manchester City sale dunque a quota 45 punti in classifica e avvisa il Tottenham di Antonio Conte, avversario nel prossimo turno di campionato.