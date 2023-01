Rashford-Weghorst-Bruno Fernandes: lo United ipoteca la finale di Carabao Cup

NOTTINGHAM (Regno Unito) - Grazie ai gol di Rashford - il 9° in 10 partite - al 6', Weghorst (45') e Bruno Fernandes (89') il Manchester United si impone 3-0 a Nottingham nella semifinale d'andata di Carabao Cup, ipotecando di fatto l'ultimo atto della competizione. Ten Hag deve fare a meno di Diogo Dalot, Van de Beek, Tuanzebe, Jadon Sancho e Martial, oltre a Greenwood, mai sceso in campo quest'anno a causa dei noti problemi con la giustizia, e si affida a De Gea, Lindelof, Casemiro ed Eriksen, sostituito poi da Fred al 71'. Il Forest, neopromosso in Premier, era a caccia di una storica qualificazione alla finale di Coppa di Lega inglese che mancava dalla stagione 1991-92, quando venne sconfitto ad un passo dalla gloria proprio dai Red Devils.