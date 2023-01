"Ricorda Buffon": 931' di imbattibilità, chi è il portiere che sta stregando la Premier

TORINO - Altro clean sheet, questa volta contro il Southampton. Nick Pope continua la sua striscia di imbattibilità, arrivando a ben 931 minuti senza subire gol. E lo sta facendo da protagonista del Newcastle United, con parate eccezionali che stanno impressionando tutta l'Inghilterra. Tra questi, anche l'allenatore dei portieri David Preece, che ritiene l'estremo difensore tra i migliori d'Europa, paragonandolo addirittura a Gigi Buffon : "Nick mi ricorda il grande portiere dell'Italia Buffon per il modo in cui è così efficiente e produttivo con i suoi movimenti".

Il portiere che sta stregando l'Inghilterra

Sono tante le qualità di Nick Pope che vengono messe in evidenza dagli addetti ai lavori inglesi, tutti impazziti per le prodezze del numero uno dei Magpies. Su tutte la grande fiducia nelle parate e la reattività, mentre la sola pecca riguarda il gioco con i piedi, che comunque sta cercando di migliorare. Non è un portiere che concede molto allo spettacolo, ma è tremendamente efficace e appare sempre estremamente rilassato sul campo. Una consapevolezza che lo ha portato a 10 clean sheet consecutivi. E al paragone con uno dei più grandi di sempre.