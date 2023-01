Ufficiale, Jorginho all’Arsenal: “Arteta mi voleva già in passato”

Jorginho è ufficialmente un giocatore dell' Arsenal : il 31enne centrocampista azzurro lascia il Chelsea e si trasferisce ai "Gunners" dopo aver disputato cinque stagioni con i Blues. Il ds dell'Arsenal Edu commenta così il nuovo colpo di mercato: "Jorginho è un professionista affermato con una forte mentalità che porta qualità ed esperienza nella nostra squadra. E' un giocatore che si adatta al nostro stile di gioco e si unisce a noi in un ottimo momento, può avere una posizione chiave per aiutarci a mantenere le nostre posizioni. Jorginho è un centrocampista con intelligenza, profonde capacità di leadership e una grande quantità di esperienza in Premier League e in nazionale. Jorginho ha vinto in carriera, ma ha ancora fame e disponibilità per contribuire ai nostri successi. Siamo felici di dargli il nostro benvenuto nel club". Jorginho sarà già a disposizione di Arteta nel match di Premier contro l' Everton .

Jorginho spiega la sua scelta

Sul sito dell'Arsenal, Jorginho spiega così la sua scelta di cambiare aria: "Arteta ha avuto una grande influenza nella mia decisione perchè so che ha provato a prendermi in passato, ma per motivi non dipendenti dalla mia volontà non c'è riuscito. Sono molto emozionato per questa nuova sfida e non vedo l'ora di scendere in campo. E' successo tutto così in fretta che sono rimasto un po' sorpreso, ma ho colto l'opportunità di questa fantastica sfida. Quella dell'Arsenal è una maglia importante, un club fantastico, grande, sono davvero entusiasta e felice di essere qui. Cercherò di portare energia positiva, lavorerò duramente per mettere la mia esperienza al servizio della squadra. Il mio obiettivo è aiutare il club per ottenere il massimo e darò tutto per questo club".