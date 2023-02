Conte si ferma per problemi di salute: il comunicato del Tottenham

LONDRA (INGHILTERRA) - Grande spavento per Antonio Conte : il tecnico del Tottenham verrà operato dopo che gli è stata diagnosticata una colecistite. Ad annunciarlo è stato lo stesso club inglese attraverso una nota ufficiale apparsa sui propri social: "Antonio Conte ha recentemente accusato forti dolori addominali - si legge -. A seguito di una diagnosi di colecistite, oggi sarà sottoposto a un intervento chirurgico per l'asportazione della cistifellea e tornerà dopo un periodo di convalescenza. Tutti al Club gli augurano ogni bene".

Paura per Conte: out per la sfida contro il City di Guardiola?

L'intervento costringerà l'allenatore ex Juventus e Inter, tra le altre, a fermarsi per un po', pertanto con tutta probabilità salterà la gara in programma domenica alle 17.30, quando il suo Tottenham ospiterà il Manchester City di Pep Guardiola.