Conte, dopo l'operazione messaggio social per il Tottenham e i fan

LONDRA (Inghilterra) - Dopo lo spavento, Antonio Conte è già pronto per tornare a lottare sulla panchina del Tottenham. Attraverso un comunicato, il club londinese aveva annunciato che il tecnico italiano si sarebbe sottoposto ad un'operazione a causa di una colecistite che nelle ultime ore aveva visto Conte accusare forti dolori addominali. L'ex allenatore di Juve e Inter, subito dopo l'intervento, ha voluto lanciare un messaggio per rassicurare tutti i sostenitori attraverso i suoi canali social.

Conte: "Non vedo l'ora di tornare"

Antonio Conte in una storia Instagram ha voluto tranuqillizzare tutto l'ambiente Spurs, ecco le sue parole: "Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza, l'intervento è andato bene e mi sento meglio. Ora è il momento di recuperare, ma non vedo l'ora di tornare in campo con la squadra". E' tornato a ruggire il tecnico leccese che spera di ritornare a dirigere il gruppo dei suoi ragazzi al più presto.