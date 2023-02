Carabao Cup, Manchester in finale contro il Newcastle

Manchester United in finale di Carabao Cup

Una partita controllata bene dalla squadra di Ten Hag, che non rischia mai troppo (solo in un paio di circostanze gli ospiti si sono affacciati in avanti con pericolosità) e protesta anche per un possibile calcio di rigore non assegnato per un contatto sospetto in area del Nottingham Forest sul risultato di 0-0. Il Manchester United adesso proverà a conquistare la sesta Coppa di Lega della sua storia (ultimo successo nel 2017) mentre i Magpies - alla loro seconda finale dopo quella persa nel 1976 - proveranno a interrompere un digiuno di trofei che dura dalla Coppa delle Fiere vinta nel 1969.